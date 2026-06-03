Impulsan una guardia veterinaria municipal en Olavarría

David Soulés es vecino de Olavarría y actualmente impulsa -con el acompañamiento de rescatistas y agrupaciones protectoras de animales- un proyecto de ordenanza para la creación de una Guardia Veterinaria Municipal de Urgencias las 24 horas.

La iniciativa, explicó, “surge a partir de una problemática que viven diariamente muchos vecinos: la falta de atención veterinaria inmediata durante la noche, fines de semana y feriados ante situaciones de urgencia que ponen en riesgo la vida de perros y gatos”.

“Luego de recopilar información, escuchar experiencias de proteccionistas, familias y personas comprometidas con el bienestar animal, elaboré un proyecto que busca generar una respuesta organizada y accesible ante emergencias veterinarias en nuestra ciudad” manifestó Soulés.

Según expuso en el documento que planea presentar al Concejo Deliberante durante los próximos días, la idea es que el servicio sea prestado por el Municipio, con instalaciones y recursos humanos propios.

En paralelo, lanzó un petitorio en la plataforma change.org que cuenta con casi 3000 firmas.

“La propuesta busca abrir el debate sobre la necesidad de contar con una respuesta municipal para estas emergencias, de la misma manera que existen otros servicios públicos destinados a atender situaciones urgentes de la comunidad. Las más de 2.900 firmas reunidas hasta el momento muestran que existe una preocupación real y que muchas personas consideran necesario discutir esta problemática” consideró al respecto.

Y añadió que “las rescatistas hacen un trabajo enorme, pero no pueden reemplazar al Estado ni afrontar todos los costos de las urgencias veterinarias”.

Soulés aseguró que, si bien existen algunos casos aislados, la enorme mayoría de los municipios de la provincia no cuentan con una guardia veterinaria municipal, “justamente por eso creemos que Olavarría tiene la oportunidad de avanzar en una política pública innovadora que dé respuesta a situaciones de emergencia que hoy no tienen cobertura municipal”.

“No estamos planteando un gasto, sino una inversión en bienestar animal, salud pública y acompañamiento a los vecinos ante situaciones que hoy no tienen una respuesta adecuada” , completó.

En qué consiste el proyecto

El servicio funcionaría utilizando la infraestructura existente de la Dirección de Bromatología y Zoonosis del Municipio de Olavarría, quedando facultado el Departamento Ejecutivo a disponer espacios alternativos, móviles o complementarios cuando sea necesario.

La comuna deberá establecer un cronograma de horarios y turnos para la exclusiva atención de cuadros críticos y emergencias médicas.

El objetivo, aclara, no es reemplazar el trabajo de los veterinarios privados, sino garantizar -incluso en articulación con ellos- que exista un sistema de atención de urgencias por fuera de los horarios de consultorio.

La propuesta también detalla el alcance de las prestaciones y contempla multas y sanciones para quienes pretendan utilizar el servicio por fuera de una emergencia “para acceder a la gratuidad”.

Asimismo, propone el pago de un arancel social “para aquellos vecinos con capacidad de pago”; mientras que garantiza la gratuidad absoluta para animales comunitarios o sin hogar, y mascotas de personas con bajos recursos.

Ese arancel social está incluido en el modelo de financiamiento del proyecto, el cual también se constituye con presupuesto municipal, fondos provenientes de infracciones y multas, programas provinciales/nacionales, y donaciones y aportes del sector privado. La idea es “asegurar la continuidad del servicio sin afectar la sostenibilidad fiscal”.

Por último, el proyecto sugiere un trabajo articulado con asociaciones protectoras de animales, organizaciones de rescate e instituciones educativas.

(Imagen Ilustrativa - Municipalidad de Las Heras)