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 - 2 de Junio de 2026 | 23:03

AmeriCup U18: Aman aportó y Argentina ganó el clásico Sudamericano

En la noche de este martes, la Selección Argentina U18 completó su segunda presentación en la AmeriCup y sumó su primera victoria. Fue ante Brasil y en la última pelota.

Foto: CAB

En México sigue adelante la AmeriCup U18 y la Selección Argentina se quedó con el clásico sudamericano para sumar su primera victoria en el Grupo A.

 

La “Albiceleste” venció 84 a 83 a Brasil y logró su primera victoria en el certamen que otorga clasificación a la Copa del Mundo U19 de 2027.

 

En un reñido cotejo, el elenco brasilero había tomado una considerable ventaja a poco del final, pero con mucho empuje, Argentina logró dar vuelta el resultado y pasar al frente a falta de 6 segundos para el final.

 

Una intensísima defensa terminó de asegurar la victoria del elenco dirigido por Mauro Polla que tuvo a Gonzalo Aman como protagonista. El olavarriense terminó el partido con 16:37 minutos, 6 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias.

 

El cierre del grupo para el combinado nacional será el próximo jueves cuando enfrente a México en el último turno de la jornada.

 

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