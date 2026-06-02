AmeriCup U18: Aman aportó y Argentina ganó el clásico Sudamericano

En México sigue adelante la AmeriCup U18 y la Selección Argentina se quedó con el clásico sudamericano para sumar su primera victoria en el Grupo A.

La “Albiceleste” venció 84 a 83 a Brasil y logró su primera victoria en el certamen que otorga clasificación a la Copa del Mundo U19 de 2027.

En un reñido cotejo, el elenco brasilero había tomado una considerable ventaja a poco del final, pero con mucho empuje, Argentina logró dar vuelta el resultado y pasar al frente a falta de 6 segundos para el final.

Una intensísima defensa terminó de asegurar la victoria del elenco dirigido por Mauro Polla que tuvo a Gonzalo Aman como protagonista. El olavarriense terminó el partido con 16:37 minutos, 6 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias.

El cierre del grupo para el combinado nacional será el próximo jueves cuando enfrente a México en el último turno de la jornada.