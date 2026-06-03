Tres camionetas protagonizaron un choque en cadena

Minutos después de las 8 de este miércoles se produjo un siniestro vial que involucró a tres vehículos.

Se trató de un choque en cadena entre una Renault Oroch, una VW Amarok y una Peugeot Partner, las cuales circulaban por la avenida Pringles y, metros antes de la rotonda de Del Valle, colisionaron.

La peor parte se la llevó el utilitario, que venía último en la fila y tuvo importantes daños materiales en la trompa.

Pese a los daños, afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Una ambulancia se hizo presente para evaluar a un niño de seis años y constató que no presentaba lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos del comando de Patrullas y luego se convocó a Bomberos para limpiar un derrame de líquido hidráulico sobre la calzada.