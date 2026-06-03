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 - 3 de Junio de 2026 | 18:30

Premier Pádel: en Italia, festejó Chingotto y se despidió Torre

Siguió adelante el cuadro principal del primer Major de la temporada y fue con victoria para Federico Chingotto y derrota para Agustín Torre.

Foto: Premier Pádel

El calendario Premier Pádel sigue adelante con su competencia en Italia y en el segundo día del cuadro principal hubo doble presencia olavarriense, pero solo una victoria.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron con victoria ante Valentino Libaak y Axel Chozas por 6/1 y 6/4 en 1 hora y 5 minutos en la pista central del Foro Itálico.

 

Además, la llave de Dieciseisavos de Final tuvo a Agustín Torre y Álvaro Cepero despidiéndose del certamen al caer por 6/1 y 6/4 en 48 minutos con Maximiliano Arce y Juan Tello.

 

La competencia que otorga 2000 a los campeones, proseguirá en la jornada del jueves y la “Chingalán” deberá enfrentar a Javier Barahona y Gonzalo Gabriel Alfonso en los Octavos de Final.

 

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