Premier Pádel: en Italia, festejó Chingotto y se despidió Torre

El calendario Premier Pádel sigue adelante con su competencia en Italia y en el segundo día del cuadro principal hubo doble presencia olavarriense, pero solo una victoria.

Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron con victoria ante Valentino Libaak y Axel Chozas por 6/1 y 6/4 en 1 hora y 5 minutos en la pista central del Foro Itálico.

Además, la llave de Dieciseisavos de Final tuvo a Agustín Torre y Álvaro Cepero despidiéndose del certamen al caer por 6/1 y 6/4 en 48 minutos con Maximiliano Arce y Juan Tello.

La competencia que otorga 2000 a los campeones, proseguirá en la jornada del jueves y la “Chingalán” deberá enfrentar a Javier Barahona y Gonzalo Gabriel Alfonso en los Octavos de Final.