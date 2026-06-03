Ciclistas de Olavarría completaron la “Vuelta a Gardey”

Organizada por Cicles Club de Tandil se completó la 10° “Vuelta a Gardey” con más de 280 bicicletas inscriptas completando los cupos disponibles y en la nómina hubo ciclistas olavarrienses.

El recorrido principal de 52 kilómetros consagró a Agustin Nieto y Dario Trabella como los más rápidos, Johana Turra y Sergio Hernández se quedaron con la general Mixtos y entre las damas, Anahi Mendy y Analia Godoy fueron las ganadoras. Además, hubo categoría para las Gravel donde el más veloz fue el tandilense Fernando Denicolay.

Adicionalmente, se realizó una contrarreloj individual -más corta, 38K- donde los mejores registros fueron para el necochense Claudio Martínez y para la marplatense Paula Martin. Claudio Martínez fue el mejor olavarriense dentro de la distancia y con un tiempo de 1:08:10 finalizó segundo.

Entre las demás actuaciones locales, David Rucker y Bruno Fredes fueron 4° en Caballeros B y Agustin Fernández y Sergio Bravo fueron sextos en la misma divisional que también contó con Mariano Marques y Mario Bustamante

Lucas Miguel hizo equipo junto al tandilense Luciano Vulcano y se ubicaron en el Top10 de Caballeros C donde también corrieron Cristian Acevedo junto a Oscar Barrionuevo de San Clemente y Sebastián y Pablo Magariño.

En equipos Mixtos A, María García y Matías Corso fueron terceros con 1:45:23 y Manuela Roccasalva y Leonardo Facundo, cuartos con 1:47:16 y en Mixtos C, María Emilia Casado y Alejandro Dirgam fueron los representantes locales.

En la categoría Promocional de 38 kilómetros, Sebastián Tonel ganó Individual C con 1:10:23 y fue cuarto en la general y Diego Aguer que finalizó quinto con 1:10:55 ganó en Caballeros A. Héctor Urzanqui también completó la distancia.