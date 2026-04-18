El “Memorial Alfredo Arroyo” con mucha presencia y tres categorías

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó uno de los Medal Play 18 hoyos más importantes del calendario. El evento estuvo dividido en cuatro categorías.

En la categoría Hasta 9 de Hándicap, el mejor registro fue para Martiniano Díaz Oviedo, con 66 golpes, seguido por Alberto Duarte con 67 y José Melo con 69.

En De 10 a 16, el ganador fue Federico Matharan Gubitosi, con 70 golpes, acompañado por José Gonzales con 71 y Martín González con 73.

La categoría De 17 a 24 quedó en manos de Alejandro Pirola, con 67 golpes, seguido por Martín Lagleyze con 68 y Marcelo Alonso con 71.

Por último, en De 25 al máximo, el primer puesto fue para Fabián Bahl, con 66 golpes que fue escoltado por José Armendano con 67 y Hugo Montero con 70.

En cuanto a los premios especiales, el Approach fue para Sebastián Pacheco y el Long Drive quedó en manos de Alberto Duarte.

Fuente: Prensa CAE