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 - 18 de Abril de 2026 | 22:03

El “Memorial Alfredo Arroyo” con mucha presencia y tres categorías

En el transcurso de este sábado tuvo lugar el Torneo Memorial “Alfredo Arroyo” con una buena cantidad de participantes y victorias para Díaz Oviedo, Matharan Gubitosi, Pirola y Bahl.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó uno de los Medal Play 18 hoyos más importantes del calendario. El evento estuvo dividido en cuatro categorías.

 

En la categoría Hasta 9 de Hándicap, el mejor registro fue para Martiniano Díaz Oviedo, con 66 golpes, seguido por Alberto Duarte con 67 y José Melo con 69.

 

En De 10 a 16, el ganador fue Federico Matharan Gubitosi, con 70 golpes, acompañado por José Gonzales con 71 y Martín González con 73.

 

La categoría De 17 a 24 quedó en manos de Alejandro Pirola, con 67 golpes, seguido por Martín Lagleyze con 68 y Marcelo Alonso con 71.

 

Por último, en De 25 al máximo, el primer puesto fue para Fabián Bahl, con 66 golpes que fue escoltado por José Armendano con 67 y Hugo Montero con 70.

 

En cuanto a los premios especiales, el Approach fue para Sebastián Pacheco y el Long Drive quedó en manos de Alberto Duarte.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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