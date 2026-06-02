ACOP: seis categorías y más de 180 deportistas

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel tuvo otro fin de semana con mucha competencia en las muchas categorías que jugaron en los diferentes complejos.

Uno de los cuadros más destacados fue el de Damas Quinta, que reunió por primera vez en el año a 25 parejas y la victoria fue para María José Ruschetti y Karina Ponce, quienes superaron en la final a las azuleñas Carolina González Harrinson y Gisela Fidalgo por 6/1, 2/6 y 6/3.

En Quinta Caballeros, Gerardo Rodríguez y Diego Barzola fueron los campeones al derrotar por 6/2, 5/7 y 7/4 a Lucas Peralta e Ignacio Dumerauf.

En Damas Séptima, las campeonas fueron Leila López y Antonella Iturbe, quienes derrotaron en una ajustada final a Yanina Constancio y Meri Marecos por 3/6, 7/5 y 7/6.

Además, en Caballeros Séptima, el título quedó en manos de Hugo Andrada y Diego Paolucci, que se impusieron en la final ante Facundo Ottaviano y Gabino Roldán por 4/6, 6/3 y 6/1.

También hubo actividad para los menores. En la categoría inicial, el título quedó para Simón Bucciarelli y Oliver Blua y en la categoría intermedia, los campeones fueron Simón Bruni y Genaro Berdun.

Fuente: prensa ACOP