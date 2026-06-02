En un auto robado y con pedido de captura intentó escapar y chocó contra árboles y postes

En el cierre de la madrugada de este martes un hombre de 45 años fue retenido tras una persecución que intentó escapar tomando calles en contramano e incluso protagonizando la colisión contra postes y árboles.

El conductor, quien circulaba a bordo de un vehículo con pedido de secuestro por un hurto, tenía pedido de captura activo por distintas causas.

El operativo que permitió su aprehensión contó con la participación de agentes de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la policía de la Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de horas adicionales para el Municipio.

La situación se inició en las inmediaciones del cruce de avenida Urquiza y Pelegrino, donde el personal municipal y policial llevaba a cabo recorridas preventivas y detectó la circulación de un Chevrolet Agile sin luces. Al intentar identificarlo el conductor protagonizó un inmediato escape, lo que originó la persecución y el despliegue de un operativo cerrojo para su interceptación.

En la huida el conductor circuló en contramano por distintas arterias y colisionó contra postes de alumbrado, carteles nomencladores y árboles. La secuencia concluyó sobre Riobamba y Rufino Fal, donde protagonizó otro siniestro y culminó sobre la vereda, en el Parque Mitre.

El personal logró establecer que el Chevrolet tenía pedido de secuestro activo por un “hurto” ocurrido a mediados de diciembre del año pasado. Al identificar al conductor se corroboró que recaían sobre él un pedido de paradero activo en una investigación por “robo calificado”, además de dos comparendos compulsivos por otra serie de ilícitos, tales como “resistencia a la autoridad” y “tenencia ilegal de armas”. Además, al revisar el interior del rodado se dio el hallazgo de un frasco con marihuana.

El hombre fue aprehendido y actualmente se encuentra a disposición de la fiscalía en turno, la N° 10 de la doctora Mariela Viceconte.