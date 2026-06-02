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 - 2 de Junio de 2026 | 18:32

Estrenó el 1° “Grande” de Premier Pádel y fue con festejo local

En la jornada de este martes inició el cuadro principal del Italy Major 2026 de Premier Pádel y fue con victoria para el primero de los olavarrienses en salir a pista.

Foto: Premier Pádel

El circuito de Premier Pádel tiene en marcha el primer Major del año tras la suspensión del certamen en Qatar y en el inicio del cuadro principal, ganó Agustín Torre.

 

Uno de los torneos más prestigiosos de la temporada comenzó con los Treintaidosavos de Final y fue con victoria para Agustín Torre y Álvaro Cepero ante los italianos Noa Bonnefoy y Michele Brambilla por un rápido 6/3 y 6/0.

 

En el Foro Itálico de Roma, la continuidad del certamen que otorga 2000 puntos a los campeones, tendrá el debut de Federico Chingotto y Alejandro Galán que enfrentarán a Valentino Libaak y Axel Chozas.

 

También volverán al 20x10, pero en los Dieciseisavos de Final, Torre/Cepero ante Maximiliano Arce y Juan Tello, preclasificados 15°.

 

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