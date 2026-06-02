Estrenó el 1° “Grande” de Premier Pádel y fue con festejo local

El circuito de Premier Pádel tiene en marcha el primer Major del año tras la suspensión del certamen en Qatar y en el inicio del cuadro principal, ganó Agustín Torre.

Uno de los torneos más prestigiosos de la temporada comenzó con los Treintaidosavos de Final y fue con victoria para Agustín Torre y Álvaro Cepero ante los italianos Noa Bonnefoy y Michele Brambilla por un rápido 6/3 y 6/0.

En el Foro Itálico de Roma, la continuidad del certamen que otorga 2000 puntos a los campeones, tendrá el debut de Federico Chingotto y Alejandro Galán que enfrentarán a Valentino Libaak y Axel Chozas.

También volverán al 20x10, pero en los Dieciseisavos de Final, Torre/Cepero ante Maximiliano Arce y Juan Tello, preclasificados 15°.