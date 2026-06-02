Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual agravado

Personal del Grupo Operativo de la Sub DDI Olavarría concretó en los últimos días la detención de un hombre acusado en una causa por "abuso sexual con acceso carnal agravado".

Según se informó oficialmente, la medida fue posible tras una serie de tareas investigativas encubiertas llevadas adelante por efectivos de la dependencia. Como resultado, el imputado fue interceptado en la vía pública de la ciudad y puesto a disposición de la Justicia.

Luego de su aprehensión, el hombre fue trasladado a la sede de la Sub DDI Olavarría para el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes. Posteriormente, fue derivado a la Unidad Penitenciaria 2 de Sierra Chica, donde quedó alojado mientras continúa el proceso judicial.

La orden de detención fue librada por el Juzgado de Garantías 1, mientras que la investigación está a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Olavarría.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. En Olavarría, podés recurrir a la Ayudantía Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Teléfono de turno: 2284- 585613.