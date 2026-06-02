Una mujer gravemente herida en un siniestro vial

En la mañana de este martes, dos personas resultaron heridas en un siniestro vial ocurrido a escasos metros del Hospital Municipal.

El mismo involucró a un motociclista y a una peatona.

Según se supo, el conductor de la moto circulaba por la avenida Sarmiento, y luego de haber pasado el semáforo de calle Rivadavia, embistió a la mujer de 74 años que cruzaba la calle.

Ambas personas fueron asistidas por personal de salud y derivadas al hospital Héctor Cura. De acuerdo al parte oficial, el motociclista permanece en observación mientras que la peatona fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva ya que sufrió traumatismo de cráneo y fracturas.

El tránsito estuvo interrumpido hasta el mediodía y personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes.