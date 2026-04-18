Fútbol Menor: hubo disputa parcial de la fecha

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas no pudo completar la 5° fecha debido a las malas condiciones climáticas y cuidar los campos de juego.

La actividad que debía iniciar en la noche del viernes se demoró un par de horas porque la lluvia azotó la Ciudad cuando promediaba la primera parte de la Quinta División entre El Fortín y Ferro.

Los cotejos tuvieron continuidad este sábado y en el “Clásico del Riel”, el “Fortinero” sumó en cinco de los seis duelos.

Además, Racing y Loma Negra debía completar la tira, pero tres de los partidos que se iban a disputar en el “Tano Stuppia”, fueron suspendidos para preservar el campo de juego del equipo municipal.

Por otro lado, hubo festejos de Embajadores, Estudiantes y Colonias y Cerros en todas sus presentaciones y Municipales fue un poco más que Hinojo en el cruce más parejo de la fecha.

Los resultados:

En Décima:

Ferro 1 – 3 El Fortín

Hinojo 2 – 0 Municipales

Estudiantes 2 – 1 Sierra Chica

Racing – Loma Negra (suspendido)

San Martín 0 – 1 Embajadores

En Novena:

Ferro 0 – 1 El Fortín

Hinojo 2 – 1 Municipales

Estudiantes 5 – 0 Sierra Chica

Racing – Loma Negra (suspendido)

En Octava:

Ferro 1 – 3 El Fortín

Racing – Loma Negra (suspendido)

San Martín 1 – 3 Embajadores

En Séptima:

El Fortín 1 – 3 Ferro

Villa Mailín 0 – 2 Colonias y Cerros

Hinojo 0 – 2 Municipales

Loma Negra 1 – 2 Racing

En Sexta:

El Fortín 2 – 1 Ferro

Estudiantes 5 – 0 Sierra Chica

Loma Negra 1 – 2 Racing

San Martín 0 – 2 Embajadores

En Quinta:

El Fortín 0 – 0 Ferro

Loma Negra 0 – 1 Racing

San Martín 0 – 5 Embajadores