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 - 18 de Abril de 2026 | 21:53

Fútbol Menor: hubo disputa parcial de la fecha

La intensa lluvia del pasado viernes complicó el normal desarrollo del Torneo “Mario Buceta”. El viernes se postergó el inicio de la acción y este sábado, tres duelos debieron reprogramarse.

Fotos: Andrés Arouxet

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas no pudo completar la 5° fecha debido a las malas condiciones climáticas y cuidar los campos de juego.

 

La actividad que debía iniciar en la noche del viernes se demoró un par de horas porque la lluvia azotó la Ciudad cuando promediaba la primera parte de la Quinta División entre El Fortín y Ferro.

 

 

Los cotejos tuvieron continuidad este sábado y en el “Clásico del Riel”, el “Fortinero” sumó en cinco de los seis duelos.

 

 

Además, Racing y Loma Negra debía completar la tira, pero tres de los partidos que se iban a disputar en el “Tano Stuppia”, fueron suspendidos para preservar el campo de juego del equipo municipal.

 

Por otro lado, hubo festejos de Embajadores, Estudiantes y Colonias y Cerros en todas sus presentaciones y Municipales fue un poco más que Hinojo en el cruce más parejo de la fecha.

 

Los resultados:

En Décima:

Ferro 1 – 3 El Fortín 

Hinojo 2 – 0 Municipales 

Estudiantes 2 – 1 Sierra Chica 

Racing – Loma Negra (suspendido)

San Martín 0 – 1 Embajadores 

 

En Novena:

Ferro 0 – 1 El Fortín 

Hinojo 2 – 1 Municipales 

Estudiantes 5 – 0 Sierra Chica 

Racing – Loma Negra (suspendido)

 

 

En Octava:

Ferro 1 – 3 El Fortín 

Racing – Loma Negra (suspendido)

San Martín 1 – 3 Embajadores 

 

En Séptima:

El Fortín 1 – 3 Ferro 

Villa Mailín 0 – 2 Colonias y Cerros 

Hinojo 0 – 2 Municipales 

Loma Negra 1 – 2 Racing 

 

En Sexta:

El Fortín 2 – 1 Ferro 

Estudiantes 5 – 0 Sierra Chica 

Loma Negra 1 – 2 Racing 

San Martín 0 – 2 Embajadores 

 

En Quinta:

El Fortín 0 – 0 Ferro 

Loma Negra 0 – 1 Racing 

San Martín 0 – 5 Embajadores 

 

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