Natación: Ferro se subió muchas veces al podio en Mar del Plata

En el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” del EMDER de Mar del Plata tuvo lugar la cita provincial que reunió a 15 entidades y dejó al equipo de Ferro entre las principales posiciones.

La delegación “Carbonera” estuvo integrada por siete deportistas que lograron destacados resultados individuales y en postas, bajo la dirección técnica de Silvina Burga.

Entre las actuaciones más sobresalientes apareció Mariano Sosa, quien se consagró campeón provincial en las pruebas de 100 metros espalda, 50 metros mariposa, 200 metros combinados y 50 metros espalda.

Por su parte, Victoria Barresi logró los títulos provinciales en 100 metros espalda, 100 libres y 50 espalda, además de lograr el subcampeonato en 50 libres.

Marcos Gómez fue campeón provincial en 100 mariposa y subcampeón en 50 mariposa y 100 libres y Belén Riley alcanzó el subcampeonato en 400 libres y logró el tercer puesto en 100 libres.

Además, Ignacio Ferreyra terminó tercero en 400 libres, 50 mariposa y 100 mariposa. Yanina Cadierno, en tanto, obtuvo el tercer lugar en los 50 pecho.

El equipo carbonero también sumó importantes resultados en las competencias de relevos donde la posta integrada por Mariano Sosa, Belén Riley, Victoria Barresi y Marcos Gómez se consagró campeona provincial en los 200 combinados.

La clasificación general del Provincial Máster quedó encabezada por SITAS Natación con 2255 puntos.