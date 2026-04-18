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 - 18 de Abril de 2026 | 11:16

APPS: el Gran Premio “Veteranos de Malvinas”, con todo listo

En las últimas horas del viernes se realizó la presentación de una nueva fecha de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste que se darán cita en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

Foto: Tiempo de Motores

La APPS tiene todo listo para la 2° fecha del calendario y en la previa, realizó la presentación.

 

Promocional 1100, Monomarca 1100 y Copa Gol, con alrededor de 60 pilotos correarán el Gran Premio “Veteranos de Malvinas” en el autódromo Hermanos Emiliozzi.

 

El lanzamiento oficial de la competencia se llevó a cabo con la presencia de Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad, veteranos de Malvinas, autoridades del AMCO y los representantes de la divisional, encabezados por Martín Tenaglia.

 

Según trascendidos y con cambios en los circuitos, la actividad iniciará este sábado con la clasificación, luego se disputarán las series, prefinales y finales que definirán a los ganadores del fin de semana.

 

La Monomarca 1100 será la categoría más numerosa en el autódromo local y definirán la fecha en 12 giros.

 

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