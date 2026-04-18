APPS: el Gran Premio “Veteranos de Malvinas”, con todo listo

La APPS tiene todo listo para la 2° fecha del calendario y en la previa, realizó la presentación.

Promocional 1100, Monomarca 1100 y Copa Gol, con alrededor de 60 pilotos correarán el Gran Premio “Veteranos de Malvinas” en el autódromo Hermanos Emiliozzi.

El lanzamiento oficial de la competencia se llevó a cabo con la presencia de Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad, veteranos de Malvinas, autoridades del AMCO y los representantes de la divisional, encabezados por Martín Tenaglia.

Según trascendidos y con cambios en los circuitos, la actividad iniciará este sábado con la clasificación, luego se disputarán las series, prefinales y finales que definirán a los ganadores del fin de semana.

La Monomarca 1100 será la categoría más numerosa en el autódromo local y definirán la fecha en 12 giros.