La "cuota capital" llegó a Defensa del Consumidor

Un grupo de vecinos, muchos de ellos comerciantes, presentaron un reclamo colectivo en la oficina de Defensa del Consumidor pidiendo explicaciones a Coopelectric por el cobre de la cuota capital en las facturas.

“Días atrás 1918 vecinos y comerciantes de Olavarría formalizamos la presentación del reclamo colectivo ante Defensa del Consumidor, en relación al cobro de la cuota societaria en la factura de energía eléctrica de Coopelectric” dijo una fuente de este reclamo.

“En ese marco, comenzamos a compartir en redes sociales una pieza gráfica que sintetiza el eje del reclamo, ante la necesidad de que suspendan el cobro indebido de la cuota societaria y dé claridad en la facturación del servicio” manifestó.