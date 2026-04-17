Se activaron en Olavarría los protocolos en el ingreso a clases

Una mañana distinta en los establecimientos escolares de Olavarría como consecuencia de los mensajes de “amenaza de tiroteo” que aparecieron en varias de ellas, en un triste correlato de una situación que excede lo local y tiene resonancia mundial.

Los mensajes o pintadas documentadas hasta la anoche de la noche se registraban en escuelas de la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén, como también en colegios de la ciudad de Buenos Aires.

Las amenazas aparecieron en un contexto nacional y mundial marcado por aislados episodios de violencia escolar, a pocas semanas de que se descubriera que el estudiante que asesinó a otro alumno en Santa Fe formaba parte de una comunidad virtual que venera las masacres escolares y busca imitarlas.

En Turquía se conoció este jueves otro episodio de violencia armada, con un saldo de al menos nueve personas muertas -ocho de ellas estudiantes- y trece heridas en la provincia de Kahramanmaraş, en el sur del país.

En Olavarría aparecieron en salones y baños de por lo menos 6 establecimiento leyendas con la amenaza “17/4 tiroteo - el que avisa no traiciona” y a partir de ello se dispuso un operativo especial este viernes con el ingreso del turno mañana.

Una de las disposiciones fue colocar custodio policial frente a los edificios escolares donde aparecieron estas leyendas. En una recorrida temprana se puso observar que -pese a decisiones familiares de no mandar sus hijos a la escuela- se dio un ingreso tranquilo, con nada fuera de lo habitual.

En la ex Escuela Normal las autoridades escolares se hicieron presente en la vereda para recibir a los alumnos, mientras un móvil policial estaba estacionado frente al ingreso de la calle San Martín.

Pocos alumnos esperando el ingreso por la puerta principal de la Escuela Media “Diego Wagner Clar”. No había efectivos apostados frente al edificio, sino que un móvil de la Comisaría Segunda hizo una pasada alrededor de las 7.40 y se marchó.

Distinto el panorama frente al Colegio San Antonio de Padua, donde sí se encontraba un móvil policial estacionado unos 10 metros antes del ingreso, con dos uniformados en su interior y una absoluta normalidad en el ingreso de los estudiantes.

Por otro lado, en el ex Colegio Nacional a las 8 de la mañana todo el alumnado estaba en el interior del edificio y ya se había retirado la custodia.

En este marco, las autoridades educativas dispusieron una serie de medidas para la jornada escolar.

1) En las escuelas donde se registraron amenazas presencia policial móvil en el exterior del predio ( prevención )

2) Organización rigurosa del ingreso a los baños. En horas de clase, por urgencias, acompañados de un adulto y sin teléfono. En el recreo, los preceptores ingresan cada cinco estudiantes , despejado el baño , revisan y vuelven a habilitarlo.

3) La primera hora de clase se dedica a explicar los alcances de una amenaza terrorista que es un delito federal, concientizando acerca de las consecuencias de los actos.

4) Sostener entre todos mirada atenta por su dejan escrituras en los bancos o papales tirados en el suelo

5 ) Estamos abiertos a la comunidad por cualquier consulta , actividad de las escuelas normales

6) El lunes jornada con las familias para explicitar todo lo anterior y escuchar (apertura y disposición para las familias que se acercan a consultar)