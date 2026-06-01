La advertencia por niebla del SMN alcanza a los 135 distritos bonaerenses

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta por niebla que alcanza, este lunes 1º de junio, a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno se extiende también por el Litoral y Noreste del país, y afecta a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Este tipo de advertencia del SMN indica que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social".

Las zonas se verán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad durante las primeras horas del día y al caer el sol, que son los dos momentos en los que el fenómeno se presenta.

Las condiciones que favorecen este fenómeno son la combinación de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica, un combo típico del final del otoño e inicio del invierno meteorológico, que se da con la llegada del mes de junio.

El registro de temperatura en Olavarría este lunes a las 9 de la mañana fue de 9.1 grados (S/ 7.1ºC), con una humedad del 97%, viento del este a 13 km/h, visibilidad de 8 km. reducida por neblina. La temperatura mínima registrada fue de 3.5°C a las 4:15.

La proyección marca para este martes una mínima de 6 grados y una máxima de 13 con cielo nublado; en tanto el miércoles tendrá una mínima de 7 grados, una máxima de 13 y cielo mayormente nublado.

Para este jueves se esperan chaparrones en la tarde / noche, con marcas térmicas de entre 11 y 12 grados. El viernes la temperatura esperada tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 15.

Nada cambiará demasiado el fin de semana: mínima de 11 y máxima de 16 el sábado con cielo nublado; mínima de 10 grados y máxima de 13 el domingo con cielo mayormente nublado.

Tres fenómenos distintos

No obstante, hay tres fenómenos diferentes que guardan cierto parentesco, que son la niebla, la neblina y la bruma, pero, desde el punto de vista meteorológico, no son lo mismo.

La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a un kilómetro.

La neblina es más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km. En otro orden, la bruma, es un conjunto de diminutas partículas de agua en suspensión o nubes a nivel del suelo. Se diferencia de la niebla y la neblina principalmente por tener una densidad mucho menor que la neblina y es más común que ocurra sobre el mar.