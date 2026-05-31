Torneo Unión Regional Deportiva: los Cuartos de Final, con pocos festejos | Infoeme
Domingo 31 de Mayo 2026 - 22:19hs
10°
Domingo 31 de Mayo 2026 - 22:19hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Unión Deportiva Regional
 - 31 de Mayo de 2026 | 18:27

Torneo Unión Regional Deportiva: los Cuartos de Final, con pocos festejos

En la tarde del domingo dieron inicio los Cuartos de Final del Torneo Unión Regional Deportiva y el único que logró ganar fue El Fortín.

Fotos: Andrés Arouxet

El certamen organizado por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició una nueva llave de Play-Off con marcada paridad.

 

El único que festejó fue El Fortín en el Pozo Serrano y después hubo empates en el Tete Di Carlo y en el Domingo Colasurdo, en los duelos entre olavarrienses.

 

 

La llave también registró igualdad en Azul y, al igual que en Olavarría, los semifinalistas se definirán completados los venideros 90 minutos.

 

Los resultados:

En Primera

Cemento Armado 0 – 0  Balonpié

San Martín 0 – 1 (Leonadro Benito) El Fortín 

Embajadores 0 – 0 Estudiantes 

Ferro 1 (Thiago Andreu) – 1 (Matías Ordozgoiti) Racing 

 

Sub21:

Boca 1(Benjamín Montinez) – 0 Balonpié

Hinojo 0 – 4 (Ibrahim Rivas -2-, Santiago Gómez -2-) El Fortín -en Sierras Bayas-

Juventud 2(Matías Ángel -2-) – 1 (Emir Alegre) Lilán

Lunes:

19:00 hs.: Ferro vs. Embajadores 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME