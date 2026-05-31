Torneo Unión Regional Deportiva: los Cuartos de Final, con pocos festejos

El certamen organizado por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició una nueva llave de Play-Off con marcada paridad.

El único que festejó fue El Fortín en el Pozo Serrano y después hubo empates en el Tete Di Carlo y en el Domingo Colasurdo, en los duelos entre olavarrienses.

La llave también registró igualdad en Azul y, al igual que en Olavarría, los semifinalistas se definirán completados los venideros 90 minutos.

Los resultados:

En Primera

Cemento Armado 0 – 0 Balonpié

San Martín 0 – 1 (Leonadro Benito) El Fortín

Embajadores 0 – 0 Estudiantes

Ferro 1 (Thiago Andreu) – 1 (Matías Ordozgoiti) Racing

Sub21:

Boca 1(Benjamín Montinez) – 0 Balonpié

Hinojo 0 – 4 (Ibrahim Rivas -2-, Santiago Gómez -2-) El Fortín -en Sierras Bayas-

Juventud 2(Matías Ángel -2-) – 1 (Emir Alegre) Lilán

Lunes:

19:00 hs.: Ferro vs. Embajadores