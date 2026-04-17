Silvia De la Torre encabeza la lista del CICOP

Silvia De la Torre encabeza la Lista “10 de Julio” como candidata a secretaria general, que irá por la conducción de la seccional Olavarría del CICOP, en las elecciones gremiales que se celebrarán entre 22 y 24 de abril.

En los siguientes cargos aparecen Maximiliano Zuliani (secretario general adjunto), Victoria Nogal (secretaria gremial), Alejandra Capriata (secretaria de finanzas), Martina Pirola (secretaria de organización y actas).

También la integran Gustavo Pirola (secretario de política sindical de género, mujeres, diversidades y disidencias), Victoria Viglianchino (secretaria de prensa y difusión), Silvia Troiani (secretaria de derechos humanos).

Además la componen Raisa Guerra Berrueta (secretaria de juventudes y residencias); como vocales titulares aparecen Luciano Gentile, Florencia Golinelli, María Luz Osa Noceda y como vocales suplentes Gabriela Rosatto, Nahuel Martínez y María Pezet.

Los candidatos a delegados congresales titulares son Silvia De la Torre, Alejandra Capriata, Victoria Nogal, Martina Pirola, Maximiliano Zuliani, Raisa Guerra Berrueta, Nahuel Martínez y María Pezet. Como suplentes, Florencia Golinelli, Guadalupe Gainza, Gabriela Rosende y Silvia Troiani.