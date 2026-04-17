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Silvia De la Torre encabeza la lista del CICOP

Se conoció este viernes la conformación de la Lista “10 de Julio” de la seccional Olavarría para las elecciones que se celebrarán entre 22 y 24 de abril.

 

Silvia De la Torre encabeza la Lista “10 de Julio” como candidata a secretaria general, que irá por la conducción de la seccional Olavarría del CICOP, en las elecciones gremiales que se celebrarán entre 22 y 24 de abril.

 

En los siguientes cargos aparecen Maximiliano Zuliani (secretario general adjunto), Victoria Nogal (secretaria gremial), Alejandra Capriata (secretaria de finanzas), Martina Pirola (secretaria de organización y actas).

 

También la integran Gustavo Pirola (secretario de política sindical de género, mujeres, diversidades y disidencias), Victoria Viglianchino (secretaria de prensa y difusión), Silvia Troiani (secretaria de derechos humanos).

 

Además la componen Raisa Guerra Berrueta (secretaria de juventudes y residencias); como vocales titulares aparecen Luciano Gentile, Florencia Golinelli, María Luz Osa Noceda y como vocales suplentes Gabriela Rosatto, Nahuel Martínez y María Pezet.

 

Los candidatos a delegados congresales titulares son Silvia De la Torre, Alejandra Capriata, Victoria Nogal, Martina Pirola, Maximiliano Zuliani, Raisa Guerra Berrueta, Nahuel Martínez y María Pezet. Como suplentes, Florencia Golinelli, Guadalupe Gainza, Gabriela Rosende y Silvia Troiani.

 

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