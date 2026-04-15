BLANCA HAYDEE BRICKA VIUDA DE GÓMEZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de Abril de 2026 a los 93 años. Su hijo Gustavo Norberto Gomez. Su nieto Juan Felix Cedola. Su nuera María de los Angeles Oquiñena. Su hermana Beatriz. Su hermano Rodolfo. Su hermana del corazón Maria Gesualdo. Sus sobrinos. Sus vecinos. Sus amigos. Sus ex compañeros del ex policlínico Ferroviario y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "D". RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal. DÍA Y HORA: Jueves 16 de Abril a las 11:30 horas. Barrio en el que vivía: Vecina de Microcentro. Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.Actividad que desarrollaba: Jubilada del Policlínico Ferroviario.