Liga Nacional: Marina fue goleador y La Unión se mantiene entre lo ocho

En la noche del martes, La Unión se presentó en condición de local y volvió a la victoria para afirmar sus intenciones de terminar entre los ocho mejores de la Fase Regular.

La “U” se impuso 91 a 85 a Peñarol en un duelo de ya clasificados que buscan una mejor colocación para los Play-Off en un cotejo donde arrancó mejor el marplatense y cerró mejor el formoseño.

En el elenco local, Marina anotó un triple determinante para la máxima ventaja que luego controlaron en los cuatro minutos finales.

El base de Olavarría completó el partido con 17 puntos, goleador del juego, en 31:53 minutos. Además, tomó 2 rebotes, dio 4 asistencias y recuperó 2 pelotas.