Récord de participación en el torneo de ACOP

La tercera fecha del calendario para las categorías Pares reunió a 176 inscriptos de distintas ciudades y marcó un nuevo hito para la organización.

El certamen ACOP contó con la presencia de deportistas provenientes de diferentes localidades como Balcarce, Pinamar, Azul, Benito Juárez, Chillar, Bolívar, Tandil, General La Madrid y Coronel Vidal, lo que le dio un marco destacado y competitivo a cada una de las categorías.

En la rama masculina, la categoría Segunda reunió a 19 parejas, mientras que en Cuarta participaron 23 duplas y en Sexta el número ascendió a 24. Por su parte, entre las damas, hubo 9 parejas en Cuarta y 13 en Sexta, completando un cuadro numeroso y variado.

En cuanto a los resultados, en Caballeros Segunda se consagraron Franco Scaravilli y Mario Monfroglio, quienes superaron en la final a Marcos Silverii y Tomás Ruiz por 2/6, 6/3 y 6/4. El reconocimiento al mejor jugador (MVP) fue para Scaravilli.

En Caballeros Cuarta, el título quedó en manos de la dupla integrada por Santiago Sarra e Ian Barragán, quienes se impusieron en la definición ante Digiacomo y Coria por 6/4 y 7/6. El MVP fue para el joven Barragán, de tan solo 14 años.

En Caballeros Sexta, Tizziano Suárez y Pablo Rivero se quedaron con el campeonato tras vencer en la final a Luciano Trapani y Damián Alcobedo por 6/4, 4/6 y 6/2. Suárez fue distinguido como el jugador más valioso.

Por el lado de las damas, en Cuarta categoría, Michelle Anzuino y Katia Block se alzaron con el título luego de derrotar a Natalia Riccobene y Mercedes Wagner por 6/7, 6/3 y 7/6, con Block como MVP del certamen.

Finalmente, en Damas Sexta, Florencia Miccio y Cintia Vidovi se consagraron campeonas tras superar en la final a Antonella Blanc y Valentina Carli por un doble 6/4. El premio MVP fue para Vidovi.

Fuente: prensa ACOP