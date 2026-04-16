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 - 16 de Abril de 2026 | 18:07

Chingotto y Galán están en “Semis” y a un partido del N°1

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron una nueva victoria en Egipto y están cada vez más cerca del N°1 del ranking.

Foto: Premier Pádel

El quinto torneo de Premier Pádel sigue adelante con el cuadro principal del Newgiza P2 y la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño, se metió en Semifinales.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán vencieron a José Jiménez Casas y Javier García en 1 hora y 9 minutos de juego para alcanzar las “Semifinales” y estar a un triunfo del primer lugar del ranking 2026.

 

A los pies de las pirámides, la “Chingalán” se impuso por 6/4 y 6/0 a la dupla revelación del torneo y ahora enfrentará a Jorge Nieto Ruiz y Jon Sanz.

 

En el New Giza Sports Club, la dupla de Chingotto y Galán necesitan llegar a la Final para sumar los 360 puntos que le permitirán ubicarse como los mejores de la clasificación que contabiliza únicamente los puntos de la temporada en curso.

 

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