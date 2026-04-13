Olavarrienses en Liga Argentina: terminó la temporada de Fornes

La Liga Argentina tiene a todos los clasificados a los Octavos de Final y en la Conferencia Norte, fue derrota y eliminación para el equipo con presencia olavarriense.

Jujuy Básquet perdió 80 a 72 ante Villa San Martín en el quinto y definitorio punto de la serie. Fue 3 a 2 para el elenco de Chaco que continúa en el certamen.

El encuentro que se jugó en el estadio "Federación" fue parejo como toda la serie, pero la visita cometió menos errores y sacó pasaje a los Octavos de Final.

En los “Cóndores”, Francisco Fornes completó 5:10 minutos con 2 puntos, 1 rebote y 1 asistencia, completando su primera temporada en la segunda categoría del básquet nacional.