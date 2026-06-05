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 - 6 de Junio de 2026 | 00:22

Liga Provincial de Clubes: dura derrota de Pueblo Nuevo en Mar del Plata

En la noche del viernes, Pueblo Nuevo completó una nueva presentación en la Liga Provincial de Clubes y sufrió una dura derrota.

Foto: Archivo Pablo Olivera

En Mar del Plata, Pueblo Nuevo jugó la continuidad de la Región Sur del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet y sumó una nueva caída.

 

El “Lobo” cayó 111 a 79 ante Kimberley y sumó otra dura caída en el certamen provincial. Facundo Quintana con 23 puntos fue el goleador de la noche.

 

Los dirigidos por Cristian Sánchez volvieron a sufrir la ausencia de Nicolás Lorenzo que se recupera de un desgarro y a pesar de que tuvo a tres jugadores en doble dígito no pudo con el “Dragón” que dominó de principio a fin y nunca puso en riesgo su victoria.

 

Pueblo Nuevo sumó quinta derrota en su octava presentación en el certamen.

 

Síntesis Kimberley – Pueblo Nuevo:

Estadio: Valentín Pérez

Árbitros:

Kimberley (111): Quintana (23), Genga (14), Cabrera (14), Mayorca (6), Begue (6) -FI- García (0), Alí (10), Gómez (13), Del Valle (2), Iriart (12), García (3), Grassi (8). DT- Mateo González Simaz

Pueblo Nuevo (79): Barsi (15), Menon (6), Dupin (19), Alberca (18), Vázquez (8) -FI- Delfino (0), Carballo (6), Conte (4), Sánchez (0), Gisler Diorio (3), Delaude (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 44 – 15; 71 – 34; 93 – 61 y 111 – 79 

 

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