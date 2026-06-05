Liga Provincial de Clubes: dura derrota de Pueblo Nuevo en Mar del Plata

En Mar del Plata, Pueblo Nuevo jugó la continuidad de la Región Sur del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet y sumó una nueva caída.

El “Lobo” cayó 111 a 79 ante Kimberley y sumó otra dura caída en el certamen provincial. Facundo Quintana con 23 puntos fue el goleador de la noche.

Los dirigidos por Cristian Sánchez volvieron a sufrir la ausencia de Nicolás Lorenzo que se recupera de un desgarro y a pesar de que tuvo a tres jugadores en doble dígito no pudo con el “Dragón” que dominó de principio a fin y nunca puso en riesgo su victoria.

Pueblo Nuevo sumó quinta derrota en su octava presentación en el certamen.

Síntesis Kimberley – Pueblo Nuevo:

Estadio: Valentín Pérez

Árbitros:

Kimberley (111): Quintana (23), Genga (14), Cabrera (14), Mayorca (6), Begue (6) -FI- García (0), Alí (10), Gómez (13), Del Valle (2), Iriart (12), García (3), Grassi (8). DT- Mateo González Simaz

Pueblo Nuevo (79): Barsi (15), Menon (6), Dupin (19), Alberca (18), Vázquez (8) -FI- Delfino (0), Carballo (6), Conte (4), Sánchez (0), Gisler Diorio (3), Delaude (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 44 – 15; 71 – 34; 93 – 61 y 111 – 79