AmeriCup U18: perdió Argentina y quedó sin chances de Mundial

En el Domo de León, Argentina estuvo cerca de dar vuelta una historia que parecía imposible, pero perdió ante Puerto Rico y quedó sin chances de clasificación al Mundial 2027.

La “albiceleste” cayó por un ajustado 73-70 frente a Puerto Rico en los Cuartos de Final de la FIBA AmeriCup U18 en un cotejo que lo tuvo en desventaja de hasta 18 puntos.

Entre los protagonistas de la reacción “albiceleste” volvió a destacarse el surgido en Estudiantes, Gonzalo Amán, quien tuvo una participación importante durante todo el encuentro. El olavarriense sumó 8 puntos en 16:51 minutos de juego, con 3 de 8 en tiros de campo, 1 de 4 en triples y 2 de 4 en dobles, además de aportar 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

En un cierre apasionante, Argentina encadenó una corrida de 11-0 para pasar de estar 71-57 abajo a colocarse a solo tres puntos, diferencia que elenco puertorriqueño mantuvo hasta la chicharra final.

A pesar de la derrota, el conjunto nacional continuará en competencia y ahora jugará por las posiciones del quinto al octavo puesto del certamen continental. Su próximo compromiso será este sábado frente a México, rival al que ya enfrentó en la fase de grupos, con horario aún a confirmar. En caso de conseguir la victoria, Argentina volverá a jugar el domingo por el 5° puesto frente a uno de los tres seleccionados que aún siguen en carrera en la otra llave de reclasificación: Venezuela, Brasil o República Dominicana.

Fuente: prensa CAE