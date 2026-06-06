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 - 6 de Junio de 2026 | 15:28

Chingotto y Galán van por el título en Roma

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron una nueva victoria en el Major de Italia y jugarán por el título en el último partido del torneo.

El calendario de Premier Pádel está próximo a conocer a los primeros campeones de un “Grande” y la pareja del olavarriense y el madrileño se aseguró su lugar en la Final.

 

En la jornada de este sábado, Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron Juan Lebron y Leo Augsburger en una de las Semifinales.

 

El enfrentamiento en el 20x10 del Foro Itálico se demoró 1:19 para que la pareja puntera en la Race se imponga por 7/6 y 6/3.

 

La “Chingalán” enfrentará, en la búsqueda de su tercer título consecutivo, al equipo ganador del cruce entre Tapia/Coello vs González/Campagnolo.

 

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