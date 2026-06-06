Un auto chocó en el puente de Del Valle y otro derribó un poste en la madrugada del sábado

En la madrugada de este sábado dos vehículos protagonizaron dos choques en diferentes puntos de la Ciudad.

El primero fue alrededor de la 01 en el puente de la Del Valle. Lo protagonizó una camioneta pasada la 1:00 y según la policía, testigos dijeron que el conductor “dobló muy abierto” y chocó contra la baranda. El ocupante sólo tuvo lesiones leves.

En tanto cerca de las 06 en Roque Sáenz Peña y Lavalle un Chevrolet Corsa se chocó con un poste y derribó su caída. Según indicaron testigos el hombre habría evadido un control policial.

Además, se trasladó por sus propios medios al Hospital Municipal para ser atendido.