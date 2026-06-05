Básquet Local: festejaron Estudiantes y Ferro

El certamen de Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría siguió con la disputa de la 7° fecha y hubo festejos locales.

En el De la Vega, Ferro logró la primera victoria del año al vencer a Sport Club Trinitarios por 79 a 66. Tadeo Junco fue el goleador.

Una gran segunda mitad, fue determinante para que el “Carbonero” lograra su primer festejo desde el regreso al torneo olavarriense.

En el Maxigimnasio, Estudiantes logró un sufrido triunfo ante El Fortín. Fue 74 a 72 a pesar de los 34 puntos de Mateo Macrini.

El “Bataraz” logró su sexto festejo de la temporada en un duelo que dominó siempre, pero que debió terminar aguantando la reacción “Fortinera” que tuvo el tiro del final que no fue certero.

La buena efectividad en tiros de tres puntos le dio la ventaja al elenco de Beltramella que luego siempre mantuvo una docena de puntos de ventaja, hasta que, reaccionó El Fortín tras la sanción disciplinaria a su DT.

Fue tal la reacción de la visita que, a falta de 2 segundos, Simón tuvo el tiro del empate, pero terminó siendo victoria “albinegra”.

Síntesis Estudiantes – El Fortín:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Rincón, J. y Maiola, E.

Estudiantes (74): Sánchez Savi, A. (8), Cuadrillero (12), Silveyra (15), Masson (14), Dilascio (10) -FI- Ulloa Menchi (0), Bahl (0), Sánchez Savi, P. (2), Echevarría (3), Marín (10), Neuville (0). DT- Mauricio Beltramella

El Fortín (72): Simón (4), Baffo (9), Leuful (6), Navarro (5), Macrini (34) -FI- Funes (3), Garces (0), Lucini, M. (5), Lucini, V. (5), Negreti (0), Iseppi (1). DT- Mariano Arrondo

Parciales: 24 – 15; 41 – 31; 53 – 49 y 74 - 72