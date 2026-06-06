Racing no incorporará tras la lesión de Dupin 

Racing no hará uso del articulado que permite incorporar a un jugador como recambio provisorio por lesión, según informaron mientras aguardan los estudios para conocer qué pasó con la rodilla de Sebastián Dupin.

El pasado viernes, en la victoria de Racing ante Independiente en el inicio de la Reclasificación, Sebastián Dupin sufrió una lesión en su rodilla derecha cuando restaban 4 minutos 21 segundos para que termine el partido.

Si bien restan conocerse los resultados de los estudios, el escolta se perderá lo que resta del certamen, y su lugar será ocupado por Matias Santana o Tomás Ciuffetelli, fichas mayores de recambio del “Chaira”.