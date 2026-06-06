Racing no incorporará tras la lesión de Dupin  | Infoeme
Sabado 06 de Junio 2026 - 20:15hs
14°
Sabado 06 de Junio 2026 - 20:15hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Federal
 - 6 de Junio de 2026 | 17:36

Racing no incorporará tras la lesión de Dupin 

En las últimas horas, la Subcomisión de Básquet de Racing informó que, a pesar de no saber aún el grado de la lesión, no reemplazará a Sebastián Dupin con un jugador foráneo. 

Racing no hará uso del articulado que permite incorporar a un jugador como recambio provisorio por lesión, según informaron mientras aguardan los estudios para conocer qué pasó con la rodilla de Sebastián Dupin.

 

El pasado viernes, en la victoria de Racing ante Independiente en el inicio de la Reclasificación, Sebastián Dupin sufrió una lesión en su rodilla derecha cuando restaban 4 minutos 21 segundos para que termine el partido.

 

Si bien restan conocerse los resultados de los estudios, el escolta se perderá lo que resta del certamen, y su lugar será ocupado por Matias Santana o Tomás Ciuffetelli, fichas mayores de recambio del “Chaira”.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME