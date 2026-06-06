Alerta violeta por niebla y anuncio de lluvias para esta noche

La ciudad amaneció nuevamente envuelta en una densa capa de niebla, en el marco de la alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por la persistencia de neblinas y bancos de niebla que afectan la visibilidad.

Desde el organismo informaron que “el área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”. De acuerdo con el reporte meteorológico de las 10 de la mañana, la visibilidad se encontraba reducida a apenas 2 kilómetros.

Además de las complicaciones que genera este fenómeno para la circulación vehicular y las actividades al aire libre, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el cierre de la jornada.

Para la noche de este sábado se prevén lluvias, mientras que el domingo continuará la inestabilidad. Según el SMN, las probabilidades de lloviznas oscilarán entre el 10 y el 40 por ciento durante toda la jornada.

Se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y accesos donde la visibilidad pueda verse aún más reducida por la presencia de niebla.