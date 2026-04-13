Novedades en la presentación de una nueva “Vuelta al Municipio”

La 37° edición de la “Vuelta al Municipio” fue presentada oficialmente en conferencia de prensa donde también se dieron a conocer los detalles de la tradicional prueba pedestre y las novedades para el próximo 1° de mayo.

La tradicional carrera no será una más en el calendario, sino que llega con varias sorpresas y atractivos pensadas en que cada vez sean más las personas que se sumen.

La presentación de esta nueva edición fue encabezada por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet en instalaciones del Salón Rivadavia y estuvo acompañado por el director de Deporte Social Fernando Otaviano y el profesor Alejandro Dirgam, director técnico del evento.

“La Vuelta al Municipio ya es una marca olavarriense. Queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a que se a que se anoten, a que se sumen a esta fiesta que vamos a compartir el próximo 1° de mayo”, comenzó diciendo Arouxet.

El funcionario municipal detalló que, tal como se lo implementó el año pasado, el parque Helios Eseverri volverá a ser el punto de encuentro siendo escenario de largada y también de llegada de las diferentes pruebas. Además, allí se concentrarán las propuestas artísticas, recreativas y culturales.

“La novedad de este año tiene que ver con que vamos a armar recorrido especial para sumar a quienes hagan Mountain Bike. Es una disciplina que en Olavarría está creciendo desde hace ya algunos años y nos pareció interesante darles la posibilidad. Es un nuevo desafío que nos proponemos e invitamos a que se sumen”, añadió el funcionario municipal. La prueba de Mountain Bike tendrá una extensión aproximada de 15 kilómetros, que en su recorrida incorporará un sector del Parque Cerrito.

“Es un evento característico de la ciudad, una excusa para el encuentro de la comunidad”

Además, al momento de las explicaciones técnicas de las competencias, Alejandro Dirgam detalló que la nueva modalidad de carrera de bicicletas “va a ser la primera en largar y si bien no tiene mucha dificultad tiene un trabajo técnico previo por eso está reservada para mayores de 16 años”.

Por otro lado, en las tradicionales pruebas pedestres , y como sucediera en el 2025, se realizarán a la vera del arroyo Tapalqué sobre una distancia de 5 kilómetros que deberán recorrer dos veces, quienes participen en los 10K.

“Son 37 años de un evento que lleva adelante el equipo de deportes de la Municipalidad de Olavarría y todos los años uno trata de mejorar, que las propuestas sean bien recibidas y por eso este año nos animamos a dar otro paso”, sostuvo Arouxet sobre el desafío de una nueva modalidad.

“Cuando nos juntamos a planificar nos llevó tiempo, es mucho trabajo y necesitamos de la coordinación de diversas áreas”, aseguró Otaviano que fue el encargado de invitar a “toda la comunidad a participar de los 3K. Es un paseo divertido y además participarán de diferentes premios”.

Por último, se anunció que aquellas personas interesadas en anotarse ya lo pueden hacer a través del sitio web del Municipio, donde encontrarán un banner o botón con la leyenda “Inscripción VAMO 2026”.