Básquet Local: se jugó el pendiente de la fecha inaugural

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División completó la 1° fecha con festejo de El Fortín.

El “Fortinero” derrotó 97 a 65 a Chacarita en el Amadeo Bellingeri y sigue sumando victorias en el certamen local.

En el elenco vencedor, que reaccionó a un comienzo desfavorable, se destacó Mateo Macrini, autor de 20 puntos.

Gran reacción del equipo de Olavarría que tras ceder en los primeros 10 minutos de abundante goleo, revirtió la situación, pasó al frente y terminó de liquidar el pleito en el último parcial donde vapuleó a los azuleños.

Ya sin pendientes, El Fortín sumó su 4° conquista sobre cinto presentaciones y se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Síntesis El Fortín – Chacarita:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros:

El Fortín (97): Simón (7), Baffo (5), Leuful (15), Navarro (7), Macrini (20) -FI- Iseppi (6), Negreti (8), Lucini, V. (7), Lucini, M. (6), Garces (0), Funes (13), Nievas (3). DT- Mariano Arrondo

Chacarita (65): Hernández (7), Schwab (17), Pioli (4), Encinas (17), Regalado (6) -FI- Saint Martín (2), Flores (5), Maica (5), López (2). DT- Martín Encinas

Parciales: 25 – 26; 46 – 43; 64 – 53 y 97 – 65