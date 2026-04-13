Liga Federal: Estudiantes, por volver al triunfo y vencer al líder

Luego de dos derrotas seguidas y conocida la lesión de Federico Marín, Estudiantes buscará volver a sonreír y estirar su invicto como local enfrentando a Ferro Carril Oeste.

El “Bataraz” tendrá una buena oportunidad de volver a la senda del triunfo, teniendo en cuenta las últimas dos derrotas en condición de visitante, ante Independiente en Tandil y frente a Racing en el Parque Olavarría cuando, desde las 21:00 reciba al “Verdolaga” en el "Maxi".

El equipo dirigido por Mariano Iglesias no podrá contar con Federico Marín, quien sufrió una lesión ligamentaria y estará alejado de las canchas entre seis y siete semanas, pero sumó a Facundo Mariano, el juvenil que se recuperó de una lesión en pretemporada y será ficha U21. El ala-pivot olavarriense, de 2,00 metros de altura, llega tras su paso en Bahiense de Norte donde completó su proceso de formación tras iniciar su carrera en El Fortín.

Por otro lado, el equipo de General Pico cerrará la gira por Olavarría sabiéndose líder de la Conferencia Sudeste A y con la victoria recientemente conseguida ante Racing que significó su cuarto triunfo seguido.