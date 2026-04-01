Abel Pintos confirmado para el Festival de Doma y Folclore

Ricardo Sosa, organizador del Festival de Doma y Folclore, confirmó para la edición 2027 de este tradicional encuentro de la música popular la presencia de uno de los artistas preferidos del público olavarriense: Abel Pintos.

El intérprete bahiense subirá al escenario “Horacio Guaraní” el sábado 13 de febrero y hay importantes expectativas que el cierre del domingo esté a cargo de Luciano Pereyra o Eugenia Quevedo.

“Tenemos una grilla confirma de 20 artistas, de los cuales cuatro o cinco, como Ceibo, Guitarreros, Canto 4 o Carlos Ramón Fernández, podrían cerrar el Festival” remarcó Sosa.

También estará en la cita prevista del 12 al 14 de febrero de 2027 Sonia Vega, Román Ramonda, Lucía Ceresani, Fabricio Rodríguez, Santiago Paz, Germán Montes, Pancho Fuentes, Jose Núñez, La Vino Tinto, Nahuel Piriz, Martín Graf, Raul Block, Karen Montes De Oca y La F Etchemendi.

Abel pintos regresó a Bahía Blanca con entradas agotadas en el Dow Center, en una noche marcada por la emoción del reencuentro con su ciudad natal y por la celebración de sus 30 años de trayectoria artística.

La presentación formó parte de la gira “Abel 30 Años”, el tour con el que el cantante recorre distintas ciudades del país para conmemorar sus primeras tres décadas en la música.

En ese marco, el show en Bahía tuvo un significado especial -dice La Nueva-, tanto por el vínculo del artista con su terruño como por la respuesta de un público que lo acompaña desde sus comienzos.

El concierto llegó luego de las cuatro funciones que Pintos había ofrecido en Bahía Blanca durante 2025.

Durante la noche, Abel Pintos interpretó algunas de las canciones más populares e icónicas de su repertorio, en un recorrido que atravesó distintas etapas de su carrera. El público acompañó cada tema y convirtió el recital en una celebración compartida.

Además de los clásicos, el cantante incluyó sus lanzamientos más recientes, “Hielo al vino” y “Todo de mí”, que también formaron parte del repertorio.

La gira “Abel 30 Años” continuará en los próximos meses por otros puntos del país. Entre las ciudades anunciadas aparecen Tucumán, Salta, Córdoba y Rosario, que serán parte de esta recorrida nacional.