Bidé concluyó su experiencia en el PGA Championship

El representante olavarriense, uno de los dos argentinos en Pensilvania, culminó su participación en el segundo Major de la temporada.

Francisco Bidé, cerró su actuación con un acumulado de nueve golpes sobre el par de la cancha y no logró superar el corte clasificatorio para acceder a los 36 hoyos finales. Firmó una tarjeta de +15, producto de los 76 en la primera vuelta y 79 en los segundos 18 hoyos.

En la segunda jornada de clasificación, el jugador surgido en Estudiantes acumuló varios bogeys que le impidieron superar el corte clasificatorio.

La presentación de Bidé quedó marcada por su valor histórico, ya que se convirtió en el primer golfista de Olavarría en disputar un Major, uno de los torneos más importantes del calendario internacional.