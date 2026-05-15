Bochas: se juegan las Finales de los Torneos Oficiales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” está próxima a conocer a sus primeras entidades campeonas ya que los Torneos Oficiales de Tríos en Damas y Caballeros se acercan a su definición.

En diferentes escenarios, inició la instancia Final de la primera competencia oficial del año. En Damas, se jugó la Reclasificación y dos cruces y en Caballeros hubo acción en Primera y Segunda con el estreno de la ronda definitoria.

Además, jugó la categoría mayor del Infanto-Juvenil.

Los resultados:

Damas

Reclasificación

Pueblo Nuevo B 15 – 13 Álvaro Barros

Fortín Tradicionalista B 15 – 10 Loma Negra

Finales

1° fecha:

Fortín Tradicionalista A 15 – 7 Fortín Tradicionalista B

Pueblo Nuevo A 15 – 0 Pueblo Nuevo B

2° fecha:

Fortín Tradicionalista aA15 – 13 Pueblo Nuevo A

Fortín Tradicionalista B 13 – 15 Pueblo Nuevo B

Caballeros

En Primera

Pueblo Nuevo 15 – 6 San Martín

La Amistad 15 – 6 Álvaro Barros

En Segunda

Pueblo Nuevo 15 – 1 Sierra Chica

La Amistad 15 – 11 Loma Negra

Infanto-Juvenil

6° fecha Sub15

Álvaro Barros (Raiquen Arce) 12 – 6 Loma Negra (Ariel González)

Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque) 0 – 12 Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre)

Libre: Hinojo (Juan Passarini)