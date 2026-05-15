Bochas: se juegan las Finales de los Torneos Oficiales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” está próxima a conocer a sus primeras entidades campeonas ya que los Torneos Oficiales de Tríos en Damas y Caballeros se acercan a su definición.
En diferentes escenarios, inició la instancia Final de la primera competencia oficial del año. En Damas, se jugó la Reclasificación y dos cruces y en Caballeros hubo acción en Primera y Segunda con el estreno de la ronda definitoria.
Además, jugó la categoría mayor del Infanto-Juvenil.
Los resultados:
Damas
Reclasificación
Pueblo Nuevo B 15 – 13 Álvaro Barros
Fortín Tradicionalista B 15 – 10 Loma Negra
Finales
1° fecha:
Fortín Tradicionalista A 15 – 7 Fortín Tradicionalista B
Pueblo Nuevo A 15 – 0 Pueblo Nuevo B
2° fecha:
Fortín Tradicionalista aA15 – 13 Pueblo Nuevo A
Fortín Tradicionalista B 13 – 15 Pueblo Nuevo B
Caballeros
En Primera
Pueblo Nuevo 15 – 6 San Martín
La Amistad 15 – 6 Álvaro Barros
En Segunda
Pueblo Nuevo 15 – 1 Sierra Chica
La Amistad 15 – 11 Loma Negra
Infanto-Juvenil
6° fecha Sub15
Álvaro Barros (Raiquen Arce) 12 – 6 Loma Negra (Ariel González)
Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque) 0 – 12 Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre)
Libre: Hinojo (Juan Passarini)