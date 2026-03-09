Las promos 2026 tuvieron su “Último primer día” | Infoeme
Lunes 09 de Marzo 2026
Olavarría
 9 de Marzo de 2026

Las promos 2026 tuvieron su “Último primer día”

Los festejos comenzaron anoche, con el Autódromo Hermanos Emiliozzi como principal punto de encuentro. Transcurrieron sin inconvenientes, informaron desde el área de Seguridad.

 

 

Como ya es costumbre desde hace años, los estudiantes del secundario que este año finalizan sus estudios celebraron el último primer día de clases.

 

Los festejos del UPD comenzaron este domingo por la noche, y tuvieron su principal punto de encuentro en el Autódromo. Más de 500 estudiantes estuvieron allí y fueron trasladados en colectivos, acompañados por algunos padres.

 

Para la ocasión se diagramó un operativo de seguridad realizado en conjunto por Protección Ciudadana y varias dependencias de la Policía Bonaerense.

 

Desde la Subsecretaría de Seguridad Municipal y la Estación Departamental de Policía indicaron que la celebración se realizó sin inconvenientes y los chicos pudieron disfrutar de su día.

 

Luego de pasar por sus escuelas, los futuros egresados se fueron a su casa a descansar y mañana comenzarán formalmente el último año escolar.

