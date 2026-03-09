Las promos 2026 tuvieron su “Último primer día”

Como ya es costumbre desde hace años, los estudiantes del secundario que este año finalizan sus estudios celebraron el último primer día de clases.

Los festejos del UPD comenzaron este domingo por la noche, y tuvieron su principal punto de encuentro en el Autódromo. Más de 500 estudiantes estuvieron allí y fueron trasladados en colectivos, acompañados por algunos padres.

Para la ocasión se diagramó un operativo de seguridad realizado en conjunto por Protección Ciudadana y varias dependencias de la Policía Bonaerense.

Desde la Subsecretaría de Seguridad Municipal y la Estación Departamental de Policía indicaron que la celebración se realizó sin inconvenientes y los chicos pudieron disfrutar de su día.

Luego de pasar por sus escuelas, los futuros egresados se fueron a su casa a descansar y mañana comenzarán formalmente el último año escolar.