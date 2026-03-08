Ya se aplica el Operativo Aurora por el regreso de las clases

El Municipio informó que durante la última semana, con el retorno de las clases, comenzó a desplegar el Operativo Aurora 2026. El dispositivo preventivo de seguridad vial se realiza en los ingresos y egresos de las instituciones educativas de la zona céntrica y macrocéntrica de la ciudad y que tiene como objetivo generar espacios de circulación segura para estudiantes y familias.

Indicaron que diariamente personal de la Coordinación de Estacionamiento Medido y del área de tránsito de la Secretaría de Protección Ciudadana realizan 14 operativos en 10 instituciones educativas, públicas y privadas.

“Reflejan nuestro compromiso en materia de seguridad vial, destinando recursos económicos y humanos al ordenamiento del tránsito y la prevención de siniestros”, expresaron desde el Municipio.

En números, sostuvieron que el Operativo Aurora culminó el 2025 con un promedio mensual de 290 operativos, llevando a cabo más de 2.800 operativos durante todo el año.