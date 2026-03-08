Ya se aplica el Operativo Aurora por el regreso de las clases | Infoeme
Domingo 08 de Marzo 2026 - 18:42hs
26°
Domingo 08 de Marzo 2026 - 18:42hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  policiales
 |  Operativo Aurora
 - 8 de Marzo de 2026 | 16:19

Ya se aplica el Operativo Aurora por el regreso de las clases

Se trata de un dispositivo vial preventivo en el horario de ingreso y salida de diez instituciones educativas, ubicadas de la zona céntrica, llevado a cabo por el Municipio. Se realiza de forma diaria.

El Municipio informó que durante la última semana, con el retorno de las clases, comenzó a desplegar el Operativo Aurora 2026. El dispositivo preventivo de seguridad vial se realiza en los ingresos y egresos de las instituciones educativas de la zona céntrica y macrocéntrica de la ciudad y que tiene como objetivo generar espacios de circulación segura para estudiantes y familias.

Indicaron que diariamente personal de la Coordinación de Estacionamiento Medido y del área de tránsito de la Secretaría de Protección Ciudadana realizan 14 operativos en 10 instituciones educativas, públicas y privadas.

 

“Reflejan nuestro compromiso en materia de seguridad vial, destinando recursos económicos y humanos al ordenamiento del tránsito y la prevención de siniestros”, expresaron desde el Municipio.

En números, sostuvieron que el Operativo Aurora culminó el 2025 con un promedio mensual de 290 operativos, llevando a cabo más de 2.800 operativos durante todo el año.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME