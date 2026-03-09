Cómo fue el operativo de seguridad durante el UPD

Durante el transcurso de la madrugada de este lunes se desplegó en la ciudad de Olavarría un dispositivo preventivo y de seguridad en el marco del UPD, el Último Primer Día, la celebración que llevan a cabo estudiantes de manera previa a iniciar el último ciclo lectivo de su formación secundaria. Las tareas fueron desarrolladas de manera articulada entre la Secretaría de Protección Ciudadana y el Consejo Administrativo de Salud del Municipio.

El operativo tuvo como epicentro el Parque Mitre, sobre Almirante Brown entre las calles Belgrano y General Paz. Allí se dispuso en principio una serie de cortes al tránsito para permitir el normal arribo y egreso de los adolescentes, pero en el lugar se contó además con personal de Protección Ciudadana, Defensa Civil y de Atención Primaria de la Salud, quienes se ubicaron principalmente en el Paseo de la Salud, pero con recorridas frecuentes para detectar cualquier eventualidad.

Vale destacar que se pudo ver además un importante grupo de padres, madres y allegados que colaboraron para que los festejos transiten con normalidad.

De manera paralela, agentes de Protección Ciudadana, con la colaboración de efectivos de la policía Bonaerense en cumplimiento de horas adicionales para la comuna, realizaron durante toda la madrugada recorridas preventivas con especial énfasis en sector de quintas para controlar y, en tal caso, desalojar eventos privados sin autorización.

Por último, en inmediaciones del Parque Mitre se realizaron también operativos de interceptación vehicular, tanto de autos como motos, que dieron lugar al inicio de diversas actas de infracción, una de las cuales fue por conducir alcoholizado. En todos los casos interviene el Juzgado de Faltas Municipal.

“Culminó de manera exitosa, el despliegue fue realizado para garantizar que los estudiantes puedan celebrar con seguridad y en paz”, expresó el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas.