 8 de Marzo de 2026 | 17:21

Hizo fuego y las llamas alcanzaron el techo de un vecino

El siniestro se produjo este domingo pasadas las 16 en dos inmuebles de la calle Tacuarí, en pleno barrio Acupo III.

Un incendio en dos casas ubicadas en la calle Tacuarí al 4100 convocó este domingo a una unidad del Cuartel de Bomberos Voluntarios y a dos móviles policiales pocos después de las 16.

Según testigos, el incendio se ocasionó en el domicilio de Tacuarí al 4115, donde un vecino hizo fuego, perdió el control y las llamas tomar el techo de la casa del vecino.

Momentos de nerviosismo se vivieron al llegar al lugar el propietario de la casa en la que se extendió el incendio, según vecinos del lugar por una actitud irresponsable del inmueble donde comenzó el siniestro.

Acudió al incendio la Unidad XVI del Cuartel de Bomberos Voluntarios, a cargo del suboficial Duval.

