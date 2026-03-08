Golf: Estudiantes se quedó con el Torneo Interclubes

En el campo de golf del Club Estudiantes hubo actividad durante todo el fin de semana con la disputa de un Fourball Americana 18 hoyos.

El certamen comenzó el sábado, cuando se jugó la primera ronda del enfrentamiento. En esa jornada inicial, Estudiantes logró una ventaja mínima de 12 a 10, dejando la definición completamente abierta de cara al día final.

Este domingo se disputó la segunda y última jornada del torneo, con salidas en simultáneo desde la mañana. La competencia volvió a ser muy equilibrada y finalizó 11 a 11, resultado que permitió que el conjunto albinegro mantuviera la diferencia obtenida el día anterior y se quedara con la victoria global 23 a 21.

En cuanto a los resultados individuales de la jornada final, la categoría única tuvo como ganadoras a las duplas que registraron las mejores tarjetas del día.

Los resultados:

1° Federico González – Francisco Arenas: 65 golpes

2° Santiago Green – Felipe Arenas: 65 golpes

3° Raúl Bide – Alejandro Lagleyze: 66 golpes

Fuente: prensa CAE