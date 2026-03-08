"Fede" Chingotto y "Ale" Galán lograron su primer título de la temporada

La pareja compuesta del olavarriense y el madrileño sumó un nuevo título al imponerse en el primer certamen de Premier Pádel en suelo español.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en el último partido en la Pista Central del Palacio de Deportes de la Guía-Presidente Adolfo Suárez a los mejores del ranking.

En la edición n°31 del clásico ante Arturo Coello y Agustín Tapia, la “Chingalán” se impuso por 7/5 y 7/6 en 1:37 horas de juego.

La continuidad del calendario anuncia el arribo a América ya que tendrá lugar el Cancún P2.