Domingo 08 de Marzo 2026 - 18:41hs
Domingo 08 de Marzo 2026 - 18:41hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 8 de Marzo de 2026 | 16:34

"Fede" Chingotto y "Ale" Galán lograron su primer título de la temporada

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron, en la tarde de este domingo, su primer título de la temporada al consagrarse campeones del Gijón P2.

Foto: Premier Pádel

La pareja compuesta del olavarriense y el madrileño sumó un nuevo título al imponerse en el primer certamen de Premier Pádel en suelo español.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en el último partido en la Pista Central del Palacio de Deportes de la Guía-Presidente Adolfo Suárez a los mejores del ranking.

 

En la edición n°31 del clásico ante Arturo Coello y Agustín Tapia, la “Chingalán” se impuso por 7/5 y 7/6 en 1:37 horas de juego.

 

La continuidad del calendario anuncia el arribo a América ya que tendrá lugar el Cancún P2.

 

