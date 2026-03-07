Un centenar de personas se capacitó en RCP y uso de DEA

En la tarde del último jueves, y pese a las inestables condiciones climáticas, se concretó de manera exitosa la capacitación abierta en reanimación cardio pulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático (DEA), una propuesta organizada en conjunto desde el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, la Residencia en Emergentología y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen.

La actividad se llevó a cabo minutos después de las 18 sobre el extremo norte del parque Helios Eseverri, en las cercanías del cruce tanto con la Ruta Nacional N° 226 como con la estación de servicios Axion, precisamente en el sector donde en las últimas semanas se reubicó desde el Municipio un DEA.

“Una comunidad capacitada salva vidas” fue el lema de la jornada que fue diseñada, justamente, para que cualquier persona sepa cómo actuar ante una eventual emergencia y poder manipular un desfibrilador de esas características.

Vale destacar que se dispuso además la presencia de numerosos torsos para la práctica de reanimación cardiopulmonar y de simuladores de DEA, actividad que fue encabezada por especialistas y que contó con la participación activa de las y los concurrentes.

Se contó con la presencia del Subsecretario de Salud Fernando Ali, la Subsecretaría de Administración María Emilia Castro, la directora de Emergencias Jorgelina Montenegro, la Jefa de Guardia de Adultos Guadalupe Gainza, Jefes de enfermería, personal de Atención Primaria de la Salud y la Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, Melina Barbero.

Se recuerda que, a partir del trabajo articulado con el área de Olavarría Georreferenciada, se puede consultar los sitios del Partido que cuentan con Desfibriladores Externos Automáticos haciendo click aquí.