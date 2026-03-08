Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría juega, en sus tres categorías, el Torneo Apertura en diferentes escenarios.

La actividad contempló la 2° fecha para la categoría +42, mientras que en +50 y +55 se jugó la fecha inaugural. En el comienzo del certamen, se llevó a cabo un emotivo homenaje a la familia del exjugador de veteranos Fabián "Monito" Galván, recientemente fallecido y se definió que la Copa +55 le rinda homenaje.

"Queremos recordar a Fabián 'Monito' Galván, un hombre que dejó huella en nuestro fútbol de veteranos. Su pasión, su compromiso y su sonrisa serán siempre recordados. Este torneo llevará su nombre como un homenaje a su vida y a su dedicación al deporte que amamos. A su familia, les enviamos nuestras más sinceras condolencias y les pedimos que se sientan acompañados en este momento de tristeza", dijo Pedro Cisneros, presidente de la Liga reservada para veteranos.

Los resultados:

+42:

La Candela 10 (Mayoz -4-, Pittaluga -2-, Velázquez -2-, Suárez, López F.) – 1 (Delaude) Amanecer Argentino

Molino Viejo 0 – 1 (Savagge) Tercer Tiempo

Loma Negra 5 (Goroso, Gortari, Martín, Montero -2-) – 0 10 de Junio

Ferro Seniors 5 (Aresi, Diribarne, Kuhn, Miramon, Mendía) – 0 Club Hinojo

Santa Catalina 8 (Gargiulo, Álvarez, Izarra, Martínez, Moreno, Ponce, Sampaoli -2-) 2 – 0 Villa Aurora

Santa Águeda 2 (Hait -2-)– 0 Santa Luisa

San Martín 4 (Canozo, Saloiña -2-, Zalazar I.)– 0 El Provincial

Deportivo Olavarría 5 (Bossi -3-, Mourlas, Sequeira) – 2 (Bajeneta, Moyano) Deportivo Fran

Mariano Moreno 3 (Contreras, Giacomaso, Tavernini) – 1 (Sansberro) Villa Magdalena

Lo Viejo Funciona 2 (Bourges, Zamudio) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno

+50:

La Candela 2 (Musa -2-)– 0 Los Tigres

Peña de Boca 0 – 3 (Dentaro -2-, Perfetto) Carboneros

Sociedad de Fomento Los Robles 0 – 3 (Arena H., Coumeig, C., Di Lorenzo) Pueblo Nuevo

Pinturas Norres 0 – 6 (Bueno -2-, Castro, Hernández, Silva -2-) Truck Vial

El Fortín 3 (Del Zotto, Prevostini -2-) – 2 (Muñoz -2-) Complejo El Indio

+55:

Mecánica Cortez 6 (Delippo, Janson, N., Junger -2-, Mourlas, Verón) – 0 La Candela

Independiente de Chillar 2 (Miño, País) – 2 (Guevara, Zabaleta) El Fortín

Viajantes 0 – 2 (Mimbielli, Robledo) Pueblo Nuevo

Camioneros 0 – 0 Independiente Loma Negra

Agrupación Malvinas 0 – 5 (Baliño, Salvareschi-4-) Carboneros

Club Hinojo 3 (Kunn -2-, Vailatti) – 3 (González -2-, Ponce) Mariano Moreno

Ferro C. Sud 2 (Daffara, Pérez) – 1 (Correa) Veteranos Continentales

Club Espigas 2 (Picholo, Silva) – 2 (Braunmuller, Farra) La Tradición

Libre: Defensores de Hinojo

Fuente: Canal Veteranos