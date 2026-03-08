Los resultados de Veteranos | Infoeme
Domingo 08 de Marzo 2026 - 20:44hs
22°
Domingo 08 de Marzo 2026 - 20:44hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Veteranos
 - 8 de Marzo de 2026 | 18:51

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina, el fútbol olavarriense tuvo acción para los Veteranos que tuvieron el estreno de las dos divisiones mayores.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría juega, en sus tres categorías, el Torneo Apertura en diferentes escenarios.

 

La actividad contempló la 2° fecha para la categoría +42, mientras que en +50 y +55 se jugó la fecha inaugural. En el comienzo del certamen, se llevó a cabo un emotivo homenaje a la familia del exjugador de veteranos Fabián "Monito" Galván, recientemente fallecido y se definió que la Copa +55 le rinda homenaje.

 

"Queremos recordar a Fabián 'Monito' Galván, un hombre que dejó huella en nuestro fútbol de veteranos. Su pasión, su compromiso y su sonrisa serán siempre recordados. Este torneo llevará su nombre como un homenaje a su vida y a su dedicación al deporte que amamos. A su familia, les enviamos nuestras más sinceras condolencias y les pedimos que se sientan acompañados en este momento de tristeza", dijo Pedro Cisneros, presidente de la Liga reservada para veteranos.

 

Los resultados:

+42:

La Candela 10 (Mayoz -4-, Pittaluga -2-, Velázquez -2-, Suárez, López F.) – 1 (Delaude) Amanecer Argentino

Molino Viejo 0 – 1 (Savagge) Tercer Tiempo

Loma Negra 5 (Goroso, Gortari, Martín, Montero -2-) – 0 10 de Junio

Ferro Seniors 5 (Aresi, Diribarne, Kuhn, Miramon, Mendía) – 0 Club Hinojo

Santa Catalina 8 (Gargiulo, Álvarez, Izarra, Martínez, Moreno, Ponce, Sampaoli -2-) 2 – 0 Villa Aurora

Santa Águeda 2 (Hait -2-)– 0 Santa Luisa

San Martín 4 (Canozo, Saloiña -2-, Zalazar I.)– 0 El Provincial

Deportivo Olavarría 5 (Bossi -3-, Mourlas, Sequeira) – 2 (Bajeneta, Moyano) Deportivo Fran

Mariano Moreno 3 (Contreras, Giacomaso, Tavernini) – 1 (Sansberro) Villa Magdalena

Lo Viejo Funciona 2 (Bourges, Zamudio) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno

 

+50:

La Candela 2 (Musa -2-)– 0 Los Tigres

Peña de Boca 0 – 3 (Dentaro -2-, Perfetto) Carboneros

Sociedad de Fomento Los Robles 0 – 3 (Arena H., Coumeig, C., Di Lorenzo) Pueblo Nuevo

Pinturas Norres 0 – 6 (Bueno -2-, Castro, Hernández, Silva -2-) Truck Vial

El Fortín 3 (Del Zotto, Prevostini -2-) – 2 (Muñoz -2-) Complejo El Indio

 

+55:

Mecánica Cortez 6 (Delippo, Janson, N., Junger -2-, Mourlas, Verón) – 0 La Candela

Independiente de Chillar 2 (Miño, País) – 2 (Guevara, Zabaleta) El Fortín

Viajantes 0 – 2 (Mimbielli, Robledo) Pueblo Nuevo

Camioneros 0 – 0 Independiente Loma Negra

Agrupación Malvinas 0 – 5 (Baliño, Salvareschi-4-) Carboneros

Club Hinojo 3 (Kunn -2-, Vailatti) – 3 (González -2-, Ponce) Mariano Moreno

Ferro C. Sud 2 (Daffara, Pérez) – 1 (Correa) Veteranos Continentales

Club Espigas 2 (Picholo, Silva) – 2 (Braunmuller, Farra) La Tradición

Libre: Defensores de Hinojo

 

Fuente: Canal Veteranos

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME