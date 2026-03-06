Chingotto y Galán avanzaron a “Semis” sin dar opción

El primer torneo del año en España de Premier Pádel sigue adelante con sus rondas decisivas y en el transcurso de este viernes, la pareja del olavarriense y el madrileño, logró la clasificación a Semifinales.

Federico Chingotto y Alejandro Galán terminaron con las aspiraciones de Lucas Bergamini y Javier Garrido y lograron un rápido triunfo en la instancia de Cuartos de Final Fue 6/2 y 6/1 en 1 hora y 5 minutos.

La “Chingalán”, en Semifinales, se presentarán nuevamente en la Pista Central del Palacio de Deportes de la Guía-Presidente Adolfo Suárez de Gijón donde enfrentarán a Jorge Nieto Ruiz y Jon Sánz.