Liga Federal: el clásico arrancó con fiesta y victoria “Bataraz”

La tercera categoría del básquet argentino inició en el Maxigimnasio con una nueva edición del “Clásico de la Ciudad” que terminó con festejo local y una verdadera fiesta.

El “Bataraz” se impuso 82 a 66 a Racing en el estreno de la Liga Federal 2026 en un duelo que le costó mucho más que la diferencia que finalmente consiguió. Adriano Maretto con 23 puntos fue el goleador.

Una verdadera fiesta fue el renovado gimnasio del Parque Guerrero, alrededor de 3000 se dieron cita para el inicio de la temporada para los dos equipos olavarrienses y en un muy poco vistoso duelo, fue victoria para Estudiantes.

Típico primer partido de una competencia, ambos perdieron pelotas, forzaron muchos tiros y a pesar de las fiestas en las tribunas, en el rectángulo se vio poco básquet.

Adriano Maretto, por lejos, fue el mejor jugador de la cancha, jugó e hizo jugar en un elenco que casi siempre dominó en el tanteador, pero que no se sintió cómodo y recién lo logró destrabar con algunas conversiones lejanas en los últimos 10 minutos.La primera mitad, la más pareja de las dos, tuvo a Racing

con poca idea y mucho empuje para mantenerse en cercanías del resultado, pero el “albinegro” siempre encontró la fórmula para volver a poner en más de media docena la distancia.

En el complemento, la dupla Maretto-Piccinelli fue la encargada de las ofensivas locales que fueron más efectivas que las pocas asociaciones que logró el equipo dirigido por Matías Orlando y con el correr de los minutos, la diferencia fue en aumento.

Hicieron falta una seguidilla de triples para que los guiados por Mariano Iglesias “quebraran” la resistencia “Chaira” que sostuvo Delgado con algunas apariciones esporádicas y se aseguraran la victoria mucho antes del final.

Fue fiesta en el “Maxi” en el inicio de una nueva temporada que promete pronta revancha por la modalidad de disputa de la Zona A de la Conferencia Sudeste.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Chantiri, A. y Bianco, L.

Estudiantes (82): Murias (5), Arese (12), Maretto (23), Marín, F. (8), Molina (5) -FI- Piccinelli (17), Torres Gisler (2), Marín, L. (0), Framiñan (10), Bahl (0). DT- Mariano Iglesias

Racing (66): Risso (12), Dupin (11), Yaben (7), Delgado (16), Sesto (4) -FI- Pereyra (0), Larregina (3), Besmalinovich (13), Díaz Herrera (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 24 – 24; 41 – 39; 60 – 53 y 82 – 66.