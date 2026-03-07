Todo preparado para disfrutar la 14° Kreppelfest en Colonia Hinojo

Colonia Hinojo se prepara para recibir la 14ª edición de la Kreppelfest que, como cada año, reunirá lo mejor de la gastronomía típica, música y danzas tradicionales alemanas. La fiesta se realizará este sábado 7 y domingo 8 de marzo con el gran show de cierre confirmado de Daniel “El Facha” Lezica, como parte de un variado cronograma de propuestas.

La Kreppelfest se alza como uno de los eventos más convocantes del partido de Olavarría y toda la región, una fecha muy esperada no sólo por la comunidad de localidad sino por miles de visitantes que no quieren perderse la oportunidad de degustar los más sabrosos kreppel, pero también disfrutar la oferta gastronómica que ofrecen distintas instituciones y entidades a lo largo y ancho de la avenida De los Fundadores.

En ese sector de Colonia Hinojo también se ubicará el escenario principal, en el cual, durante las dos jornadas, se sucederán numerosas presentaciones artísticas y musicales. La fiesta es realizada en conjunto entre el Municipio de Olavarría, el Grupo Organizador de la Kreppelfest y la Delegación de Hinojo.

El evento contará también con food trucks, patios cerveceros e inclusive propuestas para todas las edades, para que se pueda disfrutar cada una de las jornadas en familia.

Además, como sucede en cada edición, también estará el tradicional desfile y el spicher, el ritual de la cerveza, otro de los momentos más esperados de cada Kreppelfest. Por su parte, el Museo Municipal de los alemanes del Volga “Ariel Chierico” se suma con la exposición de Muestra Itinerante “Elementos de la vida religiosa de los Alemanes de Rusia” y venta del libro de los Hnos. Hess (Domingo). Las actividades se realizan el sábado de 17 a 22hs y domingo de las 10 a 22 hs.

Cronograma completo:

Sábado 7:

16:30 Visita Guiada al Colegio Santa Teresa realizada por Anita Schwindt.

17:30 Apertura y bienvenida a la 14° KREPPEL FEST

18:00 Show de los Changuitos liderado por Marcos Catalini.

18:30 Zumba con Emilse Díaz Arancibia.

19:00 Banda folklórica “Los de Ahora”.

19:45 Spicher con cerveceros del Partido de Olavarría.

20:00 Set de DJ Tommy Petersen

21:00 Show musical “La F Etchemendy”

22:30 Cierre musical “La Banda del Limón” de Azul.

Domingo 8

10:00 Celebración de la Santa Misa, presidida por el Párroco del pueblo José María Quatrocchio, acompañada por la banda Cívica Suarense Bartolomé Meier.

Visita guiada al templo (Iglesia) guiada por el sacerdote.

Apertura del Museo.

12:00 Ángelus tradicional toque de campanas.

Apertura de puestos de comidas y foodtrucks.

14:00 Concurso al Kreppel de Oro: un desafío de sabor y calidad a cargo de Marcela Siebenhar Hailand.

15:00 APERTURA OFICIAL – Entrada del carro con kreppels, grupo organizador, autoridades, entidades presentes y embajadores.

15:30 Actuación de la Banda Alemana “Astral”

16:00 Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir bringen Freude” y Ballet de “La dulce vida” de Azul, Mar del Plata y Olavarría.

17:45 Homenaje Día de la Mujer.

18:00 SHOW DEL SPICHER. Ritual de la cerveza a cargo del grupo “Bier lait” de la Colonia 2 de Coronel Suárez.

Acompañado por la banda “Astral”.

19:30 Actuación de Ricardo Matías.

20:30 Participación de “Luis Miguel 2” – Especial Día de la Mujer. Auspiciado por VERTE TV.

21:00 Cierre musical: Daniel “El facha” Lezica

Operativo de prevención y seguridad vial

En el marco del tradicional evento desde la Secretaría de Protección Ciudadana se desplegará durante el fin de semana un operativo preventivo en materia de seguridad vial, para garantizar el seguro arribo y egreso de visitantes.

Consistirá en la realización de cerca de una decena de cortes de tránsito para impedir el arribo de vehículos a la avenida De los Fundadores, en el tramo entre Unión de Los Pueblos y Servet, que será el epicentro de la Kreppelfest.

Se solicita a las personas que vayan a dejar sus vehículos sobre la avenida Libertad que lo hagan únicamente sobre la mano que da hacia la localidad, con el objetivo de permitir la circulación normal sobre la calle que será utilizada como vía de emergencia ante cualquier eventualidad.

Vale destacar, a la par, que en el lugar se colocará señalética y se contará con personal que reorganizará la circulación por el sector.