Liga Federal: debut para los olavarrienses y una grave lesión

La tercera categoría del básquet argentino tuvo el estreno de varias Conferencias y en la región bonaerense pampeana fue el debut de varios.

Atenas, Independiente y Ferro Carril Oeste tuvieron sus estrenos en la misma jornada donde Estudiantes venció a Racing en una nueva edición del “Clásico de los clásicos”.

Además, Presidente Derqui completó su segunda presentación en la región que comprende equipos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el gimnasio Carlos Carpegna, Derqui no logró repetir lo hecho en su estreno y cayó ante River Plate por 81 a 65 en un duelo parejo donde el “Millonario” logró sostener la ventaja que logró en el inicio de la velada.

Mauricio Pane, en 38:35 minutos, sumó 11 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 4 recuperos y 1 tapa.

Ya en la Conferencia Sudeste, en la Zona B, Atenas debutó con victoria en condición de local al vencer a Belgrano de San Nicolás por 75 a 70.

Los hermanos, Ignacio y Santiago Aman, siguen siendo parte del plantel. El pivot sumó 18:13 minutos con 5 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y el alero, fue el goleador con 29 puntos y también sumó 12 rebotes, 1 asistencia y 4 robos en 35:24 minutos.

Por último, en la Zona A de la Conferencia Sudeste, Independiente de Tandil inició su participación en su quinta Liga Federal consecutiva en El Colosito de Ferro de Pico y cayó derrotado por 94 a 57.Facundo Mariano, juvenil de Olavarría, no fue parte del plantel pampeano por una lesión en la pretemporada de la que se encuentra en recuperación.

En el elenco “Rojinegro”, Ariel Weisbeck completó 30:20 minutos con 3 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 1 robo y Matías Beltramella aportó 3 puntos y 1 rebote en 13:47.

Gastón Di Salvo, también integrante del plantel, sufrió una grave lesión en la previa al debut. En uno de los entrenamientos se rompió los ligamentos y se perderá la competencia.