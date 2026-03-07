La “Chingalán” va por su primer título: es finalista en Gijón | Infoeme
La “Chingalán” va por su primer título: es finalista en Gijón

En la jornada de este sábado, Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron la clasificación a su segunda final consecutiva y volverán a enfrentarse a los N°1.

Foto: Premier Pádel

El P2 de Gijón tiene a las mejores parejas en las dos ramas, y al igual que en el inicio de la temporada de Premier Pádel, en Caballeros, habrá clásico entre los mejores del ranking y el elenco compuesto por el olavarriense y el madrileño.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en el segundo turno de las Semifinales, a Jorge Nieto Ruiz y Jon Sánz en 1:54 minutos de juego. Fue un reñido 4/6, 6/3 y 6/4.

 

En la Pista Central del Palacio de Deportes de la Guía-Presidente Adolfo Suárez de Gijón, la “Chingalán” enfrentará a Agustín Tapia y Arturo Coello.

 

